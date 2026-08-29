Nice veut se faire prêter Benjamin Bouchouari

L’OGC Nice continue de tenter de jolis coups sur le marché des transferts. Alors que le prêt de Mohamed Amoura est désormais imminent, les Aiglons ont également activé une autre piste, celle menant à Benjamin Bouchouari. Selon nos informations, le club azuréen souhaite obtenir le prêt du milieu de terrain marocain de Trabzonspor, qui pourrait être amené à se séparer de plusieurs joueurs étrangers pour poursuivre son recrutement.

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Le club turc, qui a notamment attiré Salah, Fabinho et Ruslan Malinovskyi, doit composer avec une limite de dix joueurs étrangers dans son effectif. Une contrainte qui pourrait pousser Bouchouari vers la sortie et Nice entend bien en profiter. Le joueur est séduit par l’idée d’un retour en France et des discussions ont déjà débuté avec l’OGC Nice. Il avait réalisé une belle fin de saison avec son club la saison passée (17 matches) et a joué les deux premiers matches de son club cette saison. Reste désormais aux Aiglons à convaincre Trabzonspor, qui détient encore la clé du dossier, afin de trouver un accord pour ce prêt.