Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 5e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui trône fièrement en tête. Petite subtilité en revanche, le Polonais n'a pas marqué cette fois-ci contre le Werder Brême (1-1). Dans un match où le Bayern Munich a déçu, il n'a pas su se distinguer et reste à 11 buts en 7 matches.

Il va devoir se méfier, car la concurrence se rapproche de plus en plus. Juste derrière, Zlatan Ibrahimovic s'est décidément offert une seconde jeunesse. À 39 ans, le buteur suédois impressionne avec l'AC Milan. Hier soir, contre le Napoli, il s'est offert un nouveau doublé lors de la victoire du club lombard (3-1). Deux réalisations qui portent son bilan à 10 buts en 6 matches. Également impressionnant ce dimanche soir, Erling Braut Håland n'a fait qu'une bouchée du Hertha Berlin lors de la belle victoire du Borussia Dortmund (5-2). Avec un quadruplé, le Norvégien confirme un peu plus qu'il fait déjà partie des meilleurs buteurs de la planète. En pleine bourre actuellement, Dominic Calvert-Lewin échoue de peu derrière lui. Le joueur d'Everton compte 10 buts en 9 matches suite à un nouveau doublé contre Fulham (succès 3-2).

Kylian Mbappé revient dans le top 10

Derrière, en cinquième position, on retrouve Paul Onuachu. Assez régulier avec Genk, il a encore marqué ce dimanche contre Mouscron-Péruwelz (victoire 4-1) et contribue activement à la belle saison des siens. Le Nigérian devance d'une très courte tête un autre élément de Jupiler League Raphael Holzhauser. Impressionnant avec le promu Beerschot, il a de nouveau marqué contre Anderlecht (succès 2-1) et compte désormais 10 buts en 13 matches. Juste derrière, c'est très serré avec Kylian Mbappé, qui s'empare de la septième place. Le Français a vu double contre Monaco et porte désormais son total à 9 buts en 7 matches. C'est un peu mieux que le Coréen Heung-min Son, buteur samedi contre Manchester City (2-0).

Neuvième, Danilo continue de faire sensation en Eredivisie, avec un nouveau but pour Twente contre le PSV Eindhoven (1-1). Dixième, un autre pensionnaire du championnat néerlandais, Steven Berghuis a inscrit deux penalties contre le Fortuna Sittard afin de donner la victoire à son équipe (3-1). Aux portes de ce top 10, plusieurs joueurs échouent avec 8 buts à l'image de Théo Bongonda (Genk), Jamie Vardy (Leicester), Boulaye Dia (Stade de Reims), Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo) et Henk Veerman (Heerenveen). Juste derrière, un peloton de joueurs se retrouve à 7 réalisations, à savoir Andrej Kramaric (Hoffenheim), Jean-Philippe Mateta (Mayence), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Patrick Bamford (Leeds United), Romelu Lukaku (Inter), Harry Kane (Tottenham), Artem Dzyuba (Zenit), Christian Noboa (Sochi), Rai Vloet (Heracles Almelo), Sekou Koita (Red Bull Salzbourg), Roman Yaremchuk (La Gantoise), Ilombé Mboyo (Courtrai), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Ike Ugbo (Cercle Bruges) et Pedro Gonçalves (Sporting).

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 11 buts en 7 matches (547 minutes)

2) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 10 buts en 6 matches (529 minutes)

3) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 10 buts en 7 matches (561 minutes)

4) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 10 buts en 9 matches (790 minutes)

5) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 10 buts en 12 matches (916 minutes)

6) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) - 10 buts en 13 matches (1137 minutes)

7) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 9 buts en 7 matches (502 minutes)

8) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 9 buts en 9 matches (733 minutes)

9) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) - 9 buts en 9 matches (737 minutes)

10) Steven Berghuis (28 ans/Pays-Bas/Feyenoord) - 9 buts en 9 matches (755 minutes)