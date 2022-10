PSG : Lionel Messi a choisi où il veut jouer la saison prochaine !

La suite après cette publicité

C'est un feuilleton qui commence à faire parler en Espagne, et qui fera rapidement aussi couler l'encre en France. Le FC Barcelone souhaite visiblement rapatrier Lionel Messi, alors que le contrat de l'Argentin à Paris expire en juin prochain. Certains médias catalans expliquaient même que les Barcelonais étaient prêts à tenter leur coup dès ce mois de janvier.

Le début de saison canon de la vedette de l'Albiceleste a convaincu Joan Laporta de faire revenir celui qui était parti pour des raisons financières, le Barça n'étant à l'époque pas en mesure de lui proposer un nouveau contrat à la hauteur de son niveau. Seulement, le Barça doit faire face à un PSG qui a des arguments solides pour convaincre la vedette argentine de rester. Les décideurs parisiens souhaitent que le natif de Rosario prenne sa retraite au Parc des Princes et vont lui proposer un nouveau contrat de deux ans, avec un nouveau salaire à la clé.

Coup dur pour le Barça

Lionel Messi devra trancher, et tout indique qu'il le fera après le Mondial. Mais rassurez-vous amis parisiens, les nouvelles sont plutôt bonnes. Comme l'explique Sport, si Messi devait faire son choix maintenant, au moment où on écrit ces lignes, il est fort probable que ce soit en faveur du PSG. Le média espagnol indique que le club de la capitale française a ainsi énormément d'avance sur le Barça et sur d'autres potentielles destinations, comme la MLS, où on parle beaucoup de l'Inter Miami comme possible point de chute avec Luis Suarez.

Tout d'abord, parce qu'il veut encore lutter pour des choses importantes - à savoir des titres au plus haut niveau - et il sait qu'au PSG, il est en position idéale pour y parvenir. Ensuite, parce qu'il s'entend très bien avec ses partenaires parisiens, et le courant passe très bien avec la direction. Il est heureux à Paris, indique ainsi le journal, et n'aurait pas vraiment de raisons de changer d'air. Voilà une sacrée nouvelle pour l'état-major parisien et les fans du champion de France en titre !