Équipe de France : Zinédine Zidane raconte sa folle célébration sur le but d’Olise

L’équipe de France s’est imposée sur le fil face à la Belgique (0-1), ce lundi soir en Ligue des Nations, grâce à un superbe but de Michael Olise à la 88e minute. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le joueur du Bayern Munich a traversé la moitié de terrain belge avant de repiquer dans l’axe et d’enrouler une frappe du gauche imparable. Un but qui a littéralement fait exploser le banc français, et notamment Zinédine Zidane, parti dans un sprint aussi spontané que spectaculaire le long de la touche.

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"Je ne sais même pas ce que j'ai fait" 🤣



Zinédine Zidane raconte sa célébration énorme sur le but de Michael Olise face à la Belgique 🇫🇷 pic.twitter.com/7UnnpG4Bl5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 28, 2026

Après la rencontre, le sélectionneur des Bleus est revenu avec le sourire sur cette célébration devenue l’une des images fortes de la soirée. Visiblement emporté par l’action d’Olise, Zidane a reconnu ne même pas avoir contrôlé sa réaction : « je ne sais même pas ce que j’ai fait. J’ai vu Olise partir en dribbles, je me suis dit : il va marquer. J’étais à fond avec lui ! » Une joie communicative pour le technicien français, qui a donc vécu de très près le premier but d’Olise avec les Bleus sous ses ordres.