Les ennuis s'accumulent pour Luis Suarez !

Rien ne va plus pour Luis Suarez (33 ans) ! Invité par le FC Barcelone à plier bagage, l’attaquant uruguayen pensait avoir trouvé un endroit où rebondir du côté de l’Atlético de Madrid. Comme nous vous l’indiquions, le joueur et les Colchoneros ont trouvé un terrain d’entente pour un contrat de deux ans et un salaire de 9 M€ par saison. Mais c’était sans compter sur un rebondissement de dernière minute décidé par Josep Maria Bartomeu.

Le président blaugrana estime en effet que Suarez n’a pas respecté l’accord passé entre les deux parties. En clair, le Barça a donné son aval pour laisser filer El Pistolero gratuitement (alors qu’il lui reste une année de contrat), mais à condition que l’attaquant ne signe pas au Real Madrid, à Manchester United, à Manchester City ou au PSG. Mais le dirigeant catalan ne s’attendait pas à voir l’option colchonera se présenter.

Suarez accusé d'avoir triché en Italie

Bartomeu a donc été clair : si Suarez veut aller à l’Atlético, les Madrilènes devront payer. Un coup dur pour le joueur. Mais ce mardi matin, La Gazzetta dello Sport révèle que l’ami de Lionel Messi est également au cœur d’un scandale en Italie. Il est accusé d’avoir triché lors de son examen nécessaire à l’obtention de la nationalité italienne.

Pour rappel, Suarez s’était envolé en direction de Pérouse pour y passer ce fameux examen à l’université locale. À l’époque, le Blaugrana était annoncé dans le viseur de la Juventus et cet aller-retour express semblait donc réalisé en ce sens, puisque Suarez n’a pas de passeport européen. Oui mais voilà, le quotidien au papier rose révèle que l’enquête menée le parquet de Pérouse et les autorités locales prouverait que Suarez a obtenu la nationalité transalpine grâce à une escroquerie !

L’université de Pérouse était en effet dans le viseur de la justice depuis le mois de février, accusée de délivrer le précieux sésame aux étrangers avec une certaine complaisance. En clair, les candidats recevaient leur note (favorable à l’obtention du passeport) avant même d’avoir passé l’examen et les questions posées leur étaient données avant ! Luis Suarez doit plus que jamais prier pour signer à l’Atlético, parce qu’un départ en Italie est désormais très compromis !