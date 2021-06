Juventus : Fabio Paratici répond à la rumeur Tottenham

Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici est désiré par Tottenham qui souhaite faire venir l’Italien en compagnie de son confrère et ancien collègue Antonio Conte. Présent aujourd’hui en conférence de presse pour la dernière fois avant son départ de la Vieille Dame, l’intéressé a été interrogé sur la volonté du club londonien à son égard. S’il n’a pas souhaité trop s’étaler sur cette question, il n’a néanmoins pas démenti la proposition de Tottenham, qu’il juge intéressante.

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler des autres clubs aujourd'hui... c'est mon adieu à la Juventus aujourd'hui. Ma famille espère que je trouverai un travail rapidement. Aller à la Juventus est une bénédiction déguisée. Les gars d'Amazon qui sont avec nous depuis un an porteront avec eux un bagage intransmissible. Passer à la Juventus te fait grandir en tout, et ce que j'ai appris, j'essaierai de le transmettre, mais aussi de l'élargir en apprenant d'autres nouvelles choses, ce qui, je l'espère, se produira dans d'autres contextes dans lesquels je me mesurerai ». Paratici a donc laissé entendre qu’il pourrait rejoindre un nouveau club prochainement.