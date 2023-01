Rennes : Bruno Genesio dévoile les dessous de son coup tactique de dernière minute face au PSG

La suite après cette publicité

«Je tiens à féliciter tous mes joueurs. Trois jours après la déconvenue à Clermont, en changeant de système très rapidement et en travaillant très peu, c’est une très grosse performance d’équipe». D’entrée de jeu, Bruno Genesio a tenu à rendre hommage à ses joueurs. Hier, le Stade Rennais s’est en effet imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain. Un succès de prestige qui permet aux Bretons de rester dans les roues des locomotives du championnat. Mais aussi un succès tactique pour Bruno Genesio. Tous ceux qui suivent régulièrement le club breton, le onze de départ choisi par l’ancien coach de l’OL a surpris.

D’habitude plus offensif au Roazhon Park, le Stade Rennais avait choisi de démarrer ce choc avec une défense à cinq et en laissant le cuir aux Parisiens. Mais n’allez pas y voir un aveu de faiblesse. Bien au contraire. Face à des Franciliens peu inspirés et toujours aussi inoffensifs face à un bloc adverse bien regroupé, le SRFC a donné une leçon tactique à des Rouge et Bleu qui ont de quoi de poser des questions à moins d’un mois de leur choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Mais là où les Rouge et Noir ont fait fort, c’est qu’ils ont changé de système au tout dernier moment. En effet, les échos en provenance de Bretagne indiquaient que Genesio a décidé de tenter cette défense à cinq la veille du match. Un pari gagnant.

Le pari gagnant de Genesio

«On savait que contre Paris c’est difficile d’avoir de la maîtrise comme on peut en avoir ici. On a affiché d’autres vertus. Des vertus de discipline tactiques qui ont été très importantes dans ce match. Contre les grosses équipes, c’est ce qu’il faut. On ne peut pas marquer trois, quatre buts contre Paris, Marseille ou Lens. Donc ça demande beaucoup de sens du sacrifice, de discipline. C’est ce qu’on a réussi à faire ce soir. On a réussi à concrétiser une de nos actions, donc c’est parfait», a-t-il indiqué, avant d’expliquer ce qui l’a motivé à changer ses plans.

«C’est un ensemble de choses. Il y a eu tous les pépins qu’on a eus dernièrement (blessure de Terrier, la suspension de Bourigeaud), mais très vite j’avais ça en tête. En observant les matches de Paris, on avait identifié que les équipes qui leur avaient posé le plus de problèmes jouaient dans ce système avec un plan de jeu bien défini. J’avais aussi consulté les cadres de mon équipe qui ont adhéré. J’ai la chance d’avoir des joueurs qui connaissaient déjà le système, notamment les trois centraux qui ont déjà joué dans ce système-là, soit dans leur ancien club, soit en sélection. Donc on a gagné du temps». Et le match !