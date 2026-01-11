PSG : Luis Enrique revient sur un éventuel contrat à long terme
Présent en conférence de presse ce dimanche, la veille du choc de Coupe de France face au Paris FC, Luis Enrique a été interrogé sur son avenir au PSG et a répondu avec humour : « si tu ne prends aucune déclaration de ce que je dis dans le passé… C’était très clair ce que j’ai dit et rien n’a changé. » L’Espagnol, sous contrat avec le club jusqu’en 2027, a ainsi confirmé qu’il n’envisage pas de départ pour le moment.
Ses performances actuelles et les résultats obtenus l’an passé, avec notamment la première Ligue des Champions du club, renforcent la volonté du PSG de le garder à long terme. Luis Enrique a laissé entendre qu’il se voit poursuivre son projet parisien et continuer à diriger l’équipe dans les saisons à venir, consolidant sa position à la tête du club.
