OM : Mason Greenwood élu Marseillais de l’année

Ce dimanche, l’OM a terminé une saison éprouvante sur une bonne note avec une belle victoire face à Rennes (3-1). Un succès qui permet aux Marseillais de finir à la 5e place, synonyme de Ligue Europa pour la saison prochaine.

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En attendant la prochaine cuvée, Mason Greenwood a été mis à l’honneur ce dimanche. Même s’il n’a pas marqué, l’Anglais a été élu Marseillais de l’année par le club. Pour rappel, Greenwood compte 26 buts et 11 passes décisives en 45 matches cette saison. Reste à savoir de quoi sera fait son avenir, alors qu’il avait ouvert la porte à un avenir à Marseille lors des trophées UNFP.