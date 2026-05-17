Ligue 1
OM : Mason Greenwood élu Marseillais de l’année
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@Maxppp
Ce dimanche, l’OM a terminé une saison éprouvante sur une bonne note avec une belle victoire face à Rennes (3-1). Un succès qui permet aux Marseillais de finir à la 5e place, synonyme de Ligue Europa pour la saison prochaine.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 17/05
𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 pour Leo, 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 pour Mason : tous deux 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲́𝘀 des mains du nouveau président 🏅Voir sur X
En attendant la prochaine cuvée, Mason Greenwood a été mis à l’honneur ce dimanche. Même s’il n’a pas marqué, l’Anglais a été élu Marseillais de l’année par le club. Pour rappel, Greenwood compte 26 buts et 11 passes décisives en 45 matches cette saison. Reste à savoir de quoi sera fait son avenir, alors qu’il avait ouvert la porte à un avenir à Marseille lors des trophées UNFP.
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