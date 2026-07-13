Al-Nassr : le club de Cristiano Ronaldo a du mal à payer ses joueurs !

La nouvelle peut paraître surprenante. Après avoir prolongé Cristiano Ronaldo à prix d’or (au moins 200 M€ par an), Al-Nassr possède un effectif doté de plusieurs éléments dont le nom est bien connu en Europe. On pense à Mohamed Simakan, Iñigo Martinez, Kingsley Coman, Sadio Mané, Wesley, João Félix, Jhon Duran et donc CR7. Et le 6 juillet dernier, Al-Nassr officialisait le départ du milieu croate Marcelo Brozovic. Mais son remplaçant est encore loin d’être arrivé.

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Les nouveaux champions d’Arabie saoudite se trouveraient en effet dans une situation économique très compliquée. Selon Arriyadiyah, alors que l’Australien Ange Postecoglu (60 ans) vient de succéder à Jorge Jesus au poste d’entraîneur, Al-Nassr est confronté à une crise financière qui a entraîné la suspension d’un certain nombre de dossiers administratifs et techniques. Des soucis économiques qui ont donc freiné le mercato du club saoudien.

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Des retards de salaire

En effet, Al-Nassr ne peut pas avancer dans le dossier du recrutement d’un milieu de terrain étranger pour remplacer Brozovic tant que la situation financière n’a pas été clarifiée. Un vrai problème pour Postecoglu, qui avait fait du milieu l’un des chantiers majeurs pour son mercato. Et ce n’est pas tout puisque ces problèmes touchent également l’équipe première.

Ainsi, plusieurs joueurs de l’équipe première ont perçu un salaire réduit pour le mois de juin, tandis que la direction s’efforce de verser les montants restants dans les prochains jours. Le média local ne précise pas si les stars majeures de l’effectif (Ronaldo, Mané, Félix entre autres) sont concernées par ces retards de salaire, mais voir les nouveaux patrons de Saudi Pro League confrontés à une telle crise financière a de quoi interpeller.