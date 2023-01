PSG : la folle soirée record du maestro Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’aime pas qu’on lui parle d’âge. En revanche, le footballeur âgé de 24 ans préfère largement discuter statistiques et records. Hier soir, le Français est un peu plus entré dans l’histoire lors du 16e de finale de Coupe de France disputé face à l’US Pays de Cassel à Lens (victoire 7-0). Au stade Bollaert, l’international tricolore a été largement ovationné lui qui a réalisé un festival sur la pelouse. Capitaine pour la première fois, KM7 a inscrit un quintuplé, dont notamment trois buts en onze minutes (29e, 35e, 41e).

Auteur également d’un passe décisive à destination de Neymar, le Français est devenu le premier joueur du PSG à inscrire 5 buts dans le même match lors d’une rencontre officielle. Il est également entré dans l’histoire de la Coupe de France, dont il est à présent avec 29 unités le meilleur buteur à égalité avec Jean-Pierre Papin. Le crack de Bondy a soigné ses statistiques hier soir puisqu’il en est maintenant à 196 buts marqués sous le maillot parisien. Il n’est plus très loin d’atteindre le record établi par Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations.

PSG : Kylian Mbappé a inscrit le premier quintuplé de l’histoire du club

Mbappé a soigné ses statistiques

C’était d’ailleurs l’un de ses objectifs en prolongeant l’été dernier au sein du club de la capitale. Questionné au sujet de son joueur après la rencontre, Christophe Galtier s’est enflammé. « Sur l’année civile 2022, il a marqué 56 buts en 56 matches je crois, Kylian fait partie des très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale, c’est l’un des meilleurs. Il est formaté pour marquer mais il n’a pas été obsédé ce soir (hier). C’est Kylian, c’est un homme de chiffres et de statistiques. Je n’ai pas besoin de l’encourager pour qu’il batte des records.» Le coach tricolore a également avoué que Mbappé a été nommé vice-capitaine du PSG cette saison.

«On a décidé en début de saison que Kylian Mbappé devait être le second capitaine. Il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent.» Et on peut dire que KM7 a été à la hauteur dans ce rôle-là. Il a d’ailleurs joué le jeu jusqu’au bout en répondant aux questions de beIN Sports après le match. Mais pas question de tirer la couverture à lui. « On est content, on est venu ici pour se qualifier, respecter cette équipe donc jouer à notre niveau. On va maintenant préparer la Ligue 1 qui va arriver dimanche.» Muet depuis le début de l’année civile (il avait joué 2 matches avant), Mbappé s’est réveillé de fort belle manière. L’attaquant comme le PSG espère qu’il poursuivra sur sa lancée avec notamment plusieurs grosses échéances en février.