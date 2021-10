OM-PSG : le message du maire de Marseille

La suite après cette publicité

C'est le grand jour ! Dans un Vélodrome qui sera en feu, l'OM accueille le PSG pour cette confrontation entre les deux frères ennemis du football français. Un duel bouillant, qui s'annonce en plus sportivement passionnant puisque les Marseillais arrivent en forme. Le maire de Marseille Benoît Payan attend lui aussi le match de pied ferme.

« Parce que nous sommes le plus grand club français, rien ne nous est pardonné. Alors Marseillais ce soir soyons à la hauteur. Dans le stade et à l’extérieur. Allez l’OM ! », a écrit le politicien sur son compte Twitter. Un message d'encouragement, mais aussi d'apaisement pour les supporters, alors que le foot français est témoin de nombreux incidents et débordements depuis le début de saison.

⚪️🔵 Allez l’OM !#OMPSG #TeamOM pic.twitter.com/OyF7900Nwq — Benoît Payan (@BenoitPayan) October 24, 2021

