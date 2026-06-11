Damien Comolli en grand danger à la Juventus

On pensait que la Juventus Turin avait décidé d’emprunter le chemin opposé à celui de l’AC Milan après une fin de saison catastrophique qui a privé les deux cadors de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Rossoneri ont décidé de tout changer, virant toute la direction, pendant que les Bianconeri misaient encore sur l’attelage Damien Comolli (directeur général)- Luciano Spalletti (entraîneur). Mais voilà, à en croire l’ensemble de la presse italienne ce jeudi midi, les choses évoluent. Et pas dans le bon sens pour le dirigeant français, arrivé en juin dernier à la Juve.

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Son bilan ne plaide pas pour lui, que ce soit sur le plan des résultats cette saison ou sur celui du mercato. Sur les six joueurs qu’il a recrutés (David, Joao Mario, Openda, Zhegrova, Holm et Boga), un seul est considéré comme une réussite, Boga, et il est arrivé en janvier, comme une opportunité de marché. Surtout, alors que le grand patron John Elkann avait déjà demandé à Comolli de revoir sa copie sur le prochain mercato estival, les premiers pas sont jugés décevants, à l’image des dossiers Alisson, Bernardo Silva ou Kolo Muani. La Juve trouve des accords avec les joueurs, mais jamais avec les clubs. Selon Sky Italia, plusieurs réunions importantes se tiennent depuis quelques jours et elles pourraient bien aboutir au départ de Comolli, dont les relations se seraient aussi déteriorées avec Spalletti…