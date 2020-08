OL : Kenny Tete proche du Spartak Moscou

Calme. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier le début de mercato de l'Olympique Lyonnais. Dans le sens des arrivées du moins car les Rhodaniens n'ont pour le moment annoncé que le défenseur turc Cenk Ozkacar. En revanche, du côté des départs, cela pourrait bouger rapidement en raison de la non-présence des Gones en Coupe d'Europe l'an prochain.

Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar sont évidemment les plus suivis mais l'OL voudrait évacuer quelques indésirables. Parmi eux, le latéral néerlandais Kenny Tete. Selon Téléfoot, Jean-Michel Aulas et Juninho lui auraient trouvé un point de chute en Russie, au Spartak Moscou. Le dernier 7e du championnat russe serait prêt à dépenser 5 millions d'euros pour s'attacher ses services.