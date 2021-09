Chelsea veut prolonger 3 milieux

Chelsea a du travail en ce qui concerne les prolongations de ses joueurs cadres. Les Blues travaillent déjà sur les cas d’Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Les négociations avec le Danois sont en bonne voie, ce qui est un peu différent pour l’Allemand, qui serait suivi par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

En plus de ces deux dossiers, Chelsea pense également à prolonger Jorginho et N’Golo Kanté, d’après l’Evening Standard. Les deux milieux de terrain sont encore sous contrat jusqu’en 2023, mais du côté de Stamford Bridge on ne veut pas laisser la moindre place au doute et le club avait anticipé les négociations dès la fin de la saison dernière. Des discussions sont également ouvertes pour Mason Mount.