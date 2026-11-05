Sénégal : Patrick Vieira explique l’absence de Sadio Mané et tacle Ismail Jakobs

C’est l’un des grands absents de la liste du Sénégal pour la double confrontation face au Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Sadio Mané ne participera pas à ce rassemblement des Lions de la Teranga. Mais contrairement à ce que certains auraient pu imaginer, cette absence n’a rien à voir avec un choix sportif de Patrick Vieira. Présent en conférence de presse, le sélectionneur sénégalais a expliqué les raisons de ce forfait. « Sadio Mané a bien reçu sa convocation. Je l’ai eu au téléphone. Il a souhaité rester auprès de sa famille, car il attend un heureux événement. Et son souhait était de rester avec sa famille, j’ai accepté ce choix-là. » L’attaquant d’Al-Nassr a donc obtenu l’autorisation de rester auprès de ses proches pour cet événement familial.

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Mais Patrick Vieira a également dû s’expliquer sur une autre situation bien plus inattendue : la retraite internationale d’Ismail Jakobs, à seulement 27 ans. Une décision que le technicien français a visiblement du mal à digérer. « Lorsqu’il a reçu la convocation, il m’a appelé quelques jours après pour me dire qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. Je l’ai accepté avec un peu d’amertume, on va dire, parce que je trouve qu’il est au pic de sa carrière », a-t-il confié, avant de poursuivre. « Je trouve que c’est toujours dommage qu’un joueur de cet âge-là et qui joue dans un grand club arrête sa carrière internationale. Mais c’était son choix à lui et je dois l’accepter. C’est vrai que personnellement, c’est difficile à comprendre. Mais c’est son choix et je n’ai pas d’autres outils pour faire autrement». Une décision qui laisse donc un goût amer au sélectionneur sénégalais.