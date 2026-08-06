Le PSG veut encore s’offrir un international français

Soixante-sept jours après avoir soulevé sa deuxième Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a rejoué hier soir. Et les champions de France et d’Europe ont démarré ce nouvel exercice par une défaite 3 à 0 en amical face à Majorque, relégué en deuxième division espagnole. Mais il faut rappeler que les Parisiens étaient privés de plusieurs internationaux, sans compter les recrues qui vont arriver. Lucas Digne et Maghnes Akliouche, dont les arrivées n’ont pas été officialisées, vont rejoindre le club de la capitale durant cette intersaison.

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Les pensionnaires du Parc des Princes avancent aussi leurs pions en coulisses pour mettre la main sur Zion Suzuki (Parme) et Mika Godts (Ajax Amsterdam). Deux dossiers peu évidents, mais les négociations se poursuivent. Ce ne sont peut-être pas les seuls joueurs qui pourraient rejoindre Paris. Ce jeudi, The Sun révèle que les Franciliens suivent une piste menant à un autre joueur français. Il s’agit de Malo Gusto. Âgé de 23 ans, le natif de Décines-Charpieu a fait ses classes à l’Olympique Lyonnais avant d’être transféré à Chelsea en 2023 pour 35 M€.

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Le PSG sur Gusto ?

Depuis, le latéral droit a continué sa progression de l’autre côté de La Manche. La saison dernière, il a participé à 49 matches toutes compétitions confondues avec les Blues (3 buts et 5 assists). Il a aussi été sélectionné en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026. Sa première. En parallèle, son avenir a été au centre des débats. Comme révélé sur notre site, Manchester City, en quête d’un arrière-droit, a coché son nom. Chelsea n’a pas fermé la porte au départ du Frenchy, valorisé à 87 M€. Ce qui est jugé élevé malgré ses qualités et son potentiel. On imagine mal Paris mettre autant.

The Sun précise d’ailleurs que la direction parisienne étudie son cas afin de savoir s’il vaut ce prix. Le média anglais assure que son profil plaît au PSG, en particulier à Luis Enrique qui a validé cette piste pour offrir une doublure à Achraf Hakimi. Ce n’était pas vraiment la priorité de Paris cet été en ce qui concerne le recrutement, d’autant que Warren Zaïre-Emery a donné satisfaction quand il a fallu remplacer le Marocain. Il reste à savoir si la piste Gusto ira plus loin. En France, cette piste n’a pas été confirmée. Ce qui est sûr, c’est que Chelsea est ouvert à sa vente, d’autant plus après le transfert de Marco Palestra.