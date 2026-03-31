Newcastle est prêt à tout chambouler cet été !

Battu par le plus grand rival, Sunderland, dans le derby, avec l’humiliation supplémentaire de le voir passer devant au classement de Premier League, Newcastle a vécu un cauchemar pour le dernier week-end avant la trêve internationale. Et pour l’entraîneur Eddie Howe, cela pourrait bien avoir un impact conséquent. Il suffit d’écouter les paroles du patron du club, David Hopkinson, interrogé en marge de la présentation des résultats financiers (excellents par ailleurs).

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« Ce que je peux vous dire, c’est que la défaite dans le derby [contre Sunderland] a été un coup dur. Nous la prenons très au sérieux. Personne ne se dit : "Ce ne sont que trois points, on passe à autre chose." Elle nous a profondément marqués, a-t-il déclaré, avant de jouer sur les mots pour évoquer l’avenir de son coach. Je ne le formulerai pas ainsi. Nous n’envisageons aucun changement pour le moment. Nous n’avons pas ces discussions en cours. » Selon The Daily Telegraph, c’est Eddie Howe qui serait prêt à partir s’il sentait que le soutien populaire avait disparu. Or, c’est de plus en plus le cas après la défaite à domicile contre Sunderland, moment fort d’une saison mal menée jusque-là (12e de Premier League).

Des départs, mais à prix d’or

Nommé le 8 novembre 2021, Eddie Howe avait été jusqu’à présent encensé pour le travail réalisé, avec des qualifications en Ligue des Champions, et des résultats solides sur la scène nationale. Ce n’est pas le cas cette saison, alors que certains cadres de l’effectif semblent surtout se préoccuper d’un futur transfert. Ainsi, des joueurs comme Tonali, Gordon, Livramento et Guimarães pourraient changer d’air cet été. Mais pas à n’importe quel prix, a prévenu le directeur exécutif David Hopkinson.

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« Nous n’avons pas de stratégie globale concernant les départs. Nous réfléchissons aux souhaits potentiels des joueurs cet été. Mais si une situation similaire à celle d’Isak se présente, tout joueur sous contrat partira selon nos conditions et nous exploiterons au maximum cette opportunité pour le club. Cela signifie bien sûr obtenir le prix maximum. (…) Ce que je sais, c’est que les joueurs qui quittent ce club devront le faire selon nos conditions », a-t-il exposé. Ainsi, pour Tonali et Gordon, les plus fortes valeurs marchandes, le prix réclamé excéderait les 100 millions de livres, soit 115 M€. Newcastle est d’accord pour restructurer son effectif, mais pas à n’importe quelles conditions. Contrairement au long feuilleton Isak l’été dernier avec Liverpool, le club du nord de l’Angleterre ne fermera pas les discussions avec les clubs intéressés par ses joueurs.