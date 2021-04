Liga : le public de retour pour les 4 dernières journées ?

Les supporters espagnols risquent de recevoir une bonne nouvelle dans les prochains jours. Si en Angleterre le retour du public - limité certes - a été autorisé, il pourrait bien en être de même assez rapidement de l'autre côté des Pyrénées. Ainsi, selon la Cadena SER, le Gouvernement ibérique a transmis une proposition à son ministère de la santé pour autoriser les fans à revenir pour les 4 dernières journées de Liga.

Alors qu'il y a plus d'un an que les supporters espagnols ne mettent plus le pied dans les enceintes de leur club de coeur, ils pourraient retrouver les gradins dès la mi-mai donc. Il s'agira bien sûr d'une petite quantité de personnes, et on imagine qu'il faudra attendre longtemps pour revoir un stade plein. Plus qu'à attendre le feu vert du ministère de la santé espagnol.