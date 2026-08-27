Ligue 1
Le LOSC discute toujours pour Zian Flemming
1 min.
@Maxppp
Le LOSC se cherche des renforts offensifs, alors que le flou persiste toujours autour de l’avenir de Fernandez-Pardo, notamment suivi par Newcastle. Comme déjà évoqué, les Dogues sont sur le coup Martin Terrier, qui pourrait être prêté par le Bayer Leverkusen. Mais ce n’est pas tout.
La suite après cette publicité
Le LOSC discute toujours avec Burnley pour son attaquant Zian Flemming. Ce dernier a démarré sa saison de Championship par un doublé lors de la première journée, mais avait raté la 2e suite à une blessure au mollet. Sous contrat jusqu’en 2029, le solide buteur de 28 ans est valorisé à une dizaine de millions d’euros.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
La presse mondiale choquée par le comportement de Guendouzi, les coulisses de la mise au repos de Dembélé
Les plus lus
Les images complètement folles de l’altercation entre Mattéo Guendouzi et un membre du staff de l’OL
Explorer