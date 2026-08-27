Le LOSC discute toujours pour Zian Flemming

Le LOSC se cherche des renforts offensifs, alors que le flou persiste toujours autour de l’avenir de Fernandez-Pardo, notamment suivi par Newcastle. Comme déjà évoqué, les Dogues sont sur le coup Martin Terrier, qui pourrait être prêté par le Bayer Leverkusen. Mais ce n’est pas tout.

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Le LOSC discute toujours avec Burnley pour son attaquant Zian Flemming. Ce dernier a démarré sa saison de Championship par un doublé lors de la première journée, mais avait raté la 2e suite à une blessure au mollet. Sous contrat jusqu’en 2029, le solide buteur de 28 ans est valorisé à une dizaine de millions d’euros.