OM - Nantes : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 17e journée de la Ligue 1. L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes avec la volonté de rester sur le podium. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Benjamin Pavard, Facundo Medina et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Pierre-Emile Hojbjerg et Arthur Vermeeren. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Mason Greenwood et Igor Paixão.

De leur côté, les Canaris s’organisent dans un 3-5-2 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelvin Amian, Tylel Tati et Nicolas Cozza. Junior Mwanga, Francis Coquelin et Dehmaine Tabibou composent l’entrejeu avec Fabien Centonze et Deiver Machado dans les couloirs. En pointe, Matthis Abline est épaulé par Youssef El-Arabi.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli – Egan-Riley, Pavard, Medina – Weah, Hojbjerg, Vermeeren, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão

FC Nantes : Lopes – Amian, Tati, Cozza – Centonze, Mwanga, Coquelin, Tabibou, Machado – El Arabi, Abline