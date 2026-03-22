Ligue 1
PSG : Senny Mayulu forfait pour le rassemblement des Espoirs
1 min.
@Maxppp
Samedi soir, le Paris Saint-Germain a déroulé sur la pelouse de l’Allianz Riviera contre l’OGC Nice (0-4) et a repris les commandes de la Ligue 1, avant cette trêve internationale. Une rencontre qu’a débutée Senny Mayulu avant de céder sa place à la 43e minute de jeu à Lucas Beraldo, après une alerte au mollet.
La suite après cette publicité
Au lendemain de cette petite déconvenue, le PSG a communiqué sur la blessure de son Titi. « Victime d’une lésion au mollet droit lors du match d’hier soir contre Nice, Senny Mayulu restera en soins ces deux prochaines semaines », a indiqué le club parisien, officialisant également le forfait du milieu offensif de 19 ans pour le rassemblement de l’Équipe de France Espoirs.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
La grosse décision de Raphinha pour son avenir, l’Angleterre attend le choc entre Arsenal et Manchester City
Les plus lus
Explorer