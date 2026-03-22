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Officiel Ligue 1

PSG : Senny Mayulu forfait pour le rassemblement des Espoirs

Par Kevin Massampu
1 min.
Senny Mayulu - OGC Nice vs. PSG @Maxppp
Nice 0-4 PSG

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a déroulé sur la pelouse de l’Allianz Riviera contre l’OGC Nice (0-4) et a repris les commandes de la Ligue 1, avant cette trêve internationale. Une rencontre qu’a débutée Senny Mayulu avant de céder sa place à la 43e minute de jeu à Lucas Beraldo, après une alerte au mollet.

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Paris Saint-Germain
Point médical concernant Senny Mayulu

@Aspetar
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Au lendemain de cette petite déconvenue, le PSG a communiqué sur la blessure de son Titi. « Victime d’une lésion au mollet droit lors du match d’hier soir contre Nice, Senny Mayulu restera en soins ces deux prochaines semaines », a indiqué le club parisien, officialisant également le forfait du milieu offensif de 19 ans pour le rassemblement de l’Équipe de France Espoirs.

Pub. le - MAJ le
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