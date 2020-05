Liga : le calendrier de la 28e journée est connu !

La Liga fera son grand retour le jeudi 11 juin (22h) avec un alléchant derby entre le FC Séville et le Betis au Stade Ramón Sánchez Pizjuán. On en sait désormais plus sur les autres rencontres de cette 28e journée. La Liga a dévoilé le calendrier officiel de ce chapitre de reprise. Le lendemain, deux rencontres auront lieu : Grenade - Getafe (19h30) et FC Valence - Levante (22h).

Le samedi accueillera lui quatre matches tous à des créneaux horaires différents. Un à 13h, un autre à 17h, un troisième à 19h30 et le dernier opposant le FC Barcelone à Majorque, sur le terrain du 18e de Liga, à 22h. Passons désormais au dimanche pour les trois dernières rencontres de ce 28e acte du championnat espagnol. Un choc Athletic Bilbao - Atlético de Madrid à 13h, sans oublier la réception d'Eibar pour le Real Madrid à 19h30. On peut le dire, la Liga est (presque) de retour !