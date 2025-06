PSG : le message humble de Marquinhos après la victoire face à l’Atlético

Après la large victoire du PSG 4-0 contre l’Atlético de Madrid pour son entrée en Coupe du Monde des Clubs, le capitaine parisien Marquinhos a salué la performance de son équipe, notamment des jeunes, tout en adressant un message d’humilité pour la suite de la compétition. «On ne sait jamais comment ça va se passer un match comme celui-là, surtout contre un adversaire que l’on connaît, qui défend très bien. C’est un adversaire très dur à jouer, on a eu des difficultés en Ligue des Champions contre eux», lâche-t-il.

Avant d’ajouter : «Notre équipe a encore montré sa force aujourd’hui, et même si on a gagné la Ligue des Champions, on a toujours la force et la motivation. Il faut continuer comme ça, humblement, à courir, à jouer comme ça. Claude (Makélélé) était là quand je suis arrivé, il faisait partie du staff et m’a vu arriver très jeune. Aujourd’hui, je fais partie des plus expérimentés, alors c’est à mon tour de faire ça avec les plus jeunes. Ils ont gagné très jeunes, donc maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? Il faut continuer à avoir des objectifs et de la motivation. J’essaie toujours d’aider pour le bien de l’équipe».

