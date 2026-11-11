Thierry Henry : « Michael Olise m’appelait tous les jours pour aller aux JO »

Depuis l’été 2024, Michael Olise est devenu l’une des coqueluches du football mondial. Recruté pour 53 M€ par le Bayern Munich, l’ailier, âgé aujourd’hui de 24 ans, fait des ravages en Bavière (54 buts, 61 passes décisives en 122 matchs). Mais pas seulement. En équipe de France, le natif de Londres a fait fort pour sa première grande compétition avec les Bleus l’été dernier aux États-Unis, en devenant le meilleur passeur de l’histoire sur une seule édition de la Coupe du Monde (7 offrandes) et battant ainsi le record du Roi Pelé.

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Avant ça, l’ancien pensionnaire de Crystal Palace s’était distingué aux Jeux olympiques de Paris 2024 en décrochant la médaille d’argent avec l’équipe entraînée par Thierry Henry. Un tournoi à l’issue duquel il a failli être élu meilleur joueur de la compétition après avoir marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives. D’ailleurs, Henry a révélé qu’Olise avait vraiment tout fait pour disputer les JO 2024 avec les Bleuets, alors que l’Angleterre de Gareth Southgate le voulait pour jouer l’Euro 2024 en Allemagne.

Henry subjugué par Olise

Un désir réel qui a même poussé le principal intéressé à annoncer à son nouveau club (le Bayern Munich, ndlr) qu’il ne comptait pas zapper le tournoi malgré l’importance de son transfert. « Michael, il m’appelait tous les jours pour aller aux JO, alors qu’il y avait l’équipe d’Angleterre qui le voulait pour aller au Championnat d’Europe. Moi, je n’ai convaincu personne. Michael Olise aime l’équipe de France depuis qu’il est petit. Il m’a dit : 'où je vais, je vais dire à mon club que je vais aux Jeux olympiques, c’est tout’ », a confié Thierry Henry dans Kampo, la plateforme football, avant de poursuivre.

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« Michael, il est à part parce qu’il pense différemment. À un moment donné, les génies, il ne faut pas essayer de les comprendre. C’est un génie ? Ah, de très loin, très très loin. (…) Est-ce que tu vas, toi, dire à un peintre comment peindre ? Pourquoi tu veux bloquer un génie ?» , a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il n’avait pas de préférence sur le positionnement d’Olise. « Michael, je le préfère sur le terrain. » L’international tricolore, qui affronte l’Italie demain à San Siro, devrait apprécier les compliments de son ancien sélectionneur.