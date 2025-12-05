Trump, l’Arabie saoudite, Infantino, CR7 : Sepp Blatter dézingue à tout va !

À 89 ans, Sepp Blatter refait parler de lui. L’ancien président de la FIFA profite de l’actualité et du tirage au sort à venir de la Coupe du Monde (ce vendredi, 18h) pour accorder un très long entretien à The Telegraph, dans lequel il n’épargne personne, notamment les protagonistes des Mondiaux à venir : Donald Trump, Mohammed ben Salmane, Gianni Infantino et même Cristiano Ronaldo. Un moyen pour lui de se faire entendre, alors qu’il entre doucement dans l’anonymat, ce qu’il refuse. Le Suisse affirme même ne pas faire une croix sur un retour à la tête de l’institution après la fin de sa suspension en 2027. «Je n’ai jamais été destitué de la FIFA. Lorsque j’ai été suspendu par la commission d’éthique, j’ai cédé mon mandat à quelqu’un d’autre. Mais je conserve ce mandat. Je suis toujours le président élu», assure celui qui aura 91 ans dans deux ans. «J’espère être encore en vie.» On en arrive là, pas loin du pathétique. Blatter reste tout de même un personnage truculent. Président de la FIFA pendant 17 ans, jusqu’à son départ forcé en 2015, il tape fort contre son successeur, Gianni Infantino, fustigeant son idée de Coupe du Monde à 48, puis d’organiser celle de 2030 dans 5 pays différents. «Il est dans une autre dimension. Je pense qu’il est déjà dans cette dimension où demain il organisera le football dans la stratosphère.» Selon lui, son compatriote fait partie des personnes qui ont œuvré à sa destitution en fléchant les enquêteurs du FBI dans leur enquête. Il se comporterait pourtant comme un despote du football. «C’est un jeu formidable, social, culturel – et peut-être économique – mais il est mondial. Car c’est le jeu le plus populaire au monde. Et maintenant, on donne l’impression que les politiciens – d’un côté l’Arabie saoudite, et de l’autre les États-Unis – vont s’en emparer.»

La suite après cette publicité

On en vient aux autres critiques, celles visant Donald Trump, lequel s’apprête à recevoir un prix de la paix, décidé par la FIFA. «Ils ne devraient pas décerner ce prix. Le football ne devrait pas attribuer le prix de la paix. (…) Je pense que c’est une erreur», affirme celui qui a longtemps rêvé d’obtenir le Prix Nobel de la paix lorsqu’il était à la tête de la FIFA. «Mon successeur, je ne sais pas vraiment si c’est Trump ou Infantino. Je vois cela comme une affaire de relations personnelles, notamment avec Trump, et je ne suis pas certain de savoir où se trouve le trophée de la Coupe du Monde, qui a toujours été conservé à Zurich sous haute surveillance jusqu’à l’ouverture de chaque nouvelle édition. J’en doute. Peut-être est-il déjà à la Maison-Blanche», accuse-t-il, tout aussi méfiant de l’arrivée de l’Arabie saoudite dans le football «Un péril». «Ce sont eux (les Saoudiens, ndlr) les dirigeants du football. Ils décident de ce qui va se passer dans le football, car dès que le nouveau président a une idée, ils lui donnent l’argent pour la mettre en œuvre.» Enfin, le Suisse a glissé un dernier tacle à la FIFA qui aurait offert un traitement de faveur à Cristiano Ronaldo en lui attribuant un petit match de suspension après son coup de sang contre l’Irlande. Le règlement aurait dû le priver de trois matchs, ce qui lui aurait fait manquer les deux premières rencontres de phase de groupe du Mondial. «C’est un principe inacceptable» déclare Blatter, déplorant une action purement présidentielle destinée à protéger l’un des plus grands ambassadeurs du football, au détriment du cadre sportif. «On ne devrait pas prendre de décisions par simple initiative présidentielle. (…) Ce n’est pas à moi de toujours dire que c’est mal, car beaucoup de gens savent que c’est mal.» Le message est tout de même passé.