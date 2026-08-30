Le Stade Rennais est tombé d’accord avec Boulaye Dia !

Le Stade Rennais s’apprête à vivre une fin de mercato particulièrement animée. Après le match nul contre le PSG (2-2) et avant d’aborder la deuxième journée contre Le Mans, les dirigeants bretons doivent encore ajuster l’effectif de Franck Haise. Le dégraissage se poursuit avec notamment Jordan James, prêté à Wolverhampton, tandis que Breel Embolo est parti vers Atlanta United contre 17 millions d’euros, auxquels pourrait s’ajouter 1 M€ de bonus. Un départ qui oblige Rennes à trouver un nouvel attaquant capable d’épauler Esteban Lepaul.

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Depuis quelques jours, une piste mène notamment à Boulaye Dia. À 29 ans, l’international sénégalais présente l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 après son passage remarqué au Stade de Reims. Désormais sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2028 après un passage à Villarreal, l’attaquant avait rejoint définitivement le club romain en provenance de la Salernitana pour 11 M€. Sous les couleurs de la formation italienne, il affiche un bilan de 14 buts et 5 passes décisives en 79 rencontres.

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Boulaye Dia veut revenir en France

Et le dossier vient sérieusement de s’accélérer. D’après Sky Italia, Rennes a intensifié ces dernières heures ses discussions pour tenter de rapatrier Boulaye Dia en Ligue 1. Surtout, le club breton a déjà franchi une étape importante puisque le joueur a donné son accord pour rejoindre Rennes. Un terrain d’entente complet a été trouvé entre la direction rennaise et l’entourage de l’attaquant, qui s’est montré favorable à un retour en France pour se relancer après trois saisons passées à la Lazio.

Il reste dorénavant à Rennes à convaincre la Lazio. Pour le moment, les deux clubs ne sont pas encore parvenus à trouver un accord concernant le montant et les modalités de l’opération. Les discussions se poursuivent néanmoins dans cette dernière ligne droite du mercato afin de réduire les écarts entre les différentes parties. Après avoir obtenu le feu vert de Boulaye Dia, le Stade Rennais va donc devoir trouver la formule susceptible de convaincre les dirigeants romains afin de renforcer son attaque avant mardi soir…