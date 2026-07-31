Super League
Thomas Cordier quitte le PSG pour Lausanne-Sport
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@Maxppp
Thomas Cordier ne prolongera pas l’aventure avec le PSG. En fin de contrat, le capitaine des finalistes de la Youth League file du côté de la Suisse. Il vient de s’engager en faveur de Lausanne-Sport en première division.
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𝗧𝗛𝗢𝗠𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗦𝗔𝗡𝗡𝗢𝗜𝗦💙🤍— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 31, 2026
Le latéral gauche français rejoint le FC Lausanne-Sport et s'engage avec le club jusqu'en juin 2029.
Bienvenue à Lausanne, Thomas!#yapasplusfort #allezlausanne pic.twitter.com/uZspg6UvVP
Le latéral gauche de 20 ans a signé pour trois saisons et évoluera pour la première fois à l’étranger. Il avait été approché par le Red Star la saison passée, mais avait préféré rester et finir sa formation avec le Paris Saint-Germain.
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