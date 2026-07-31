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Thomas Cordier quitte le PSG pour Lausanne-Sport

Par Maxime Barbaud
1 min.
Thomas Cordier face au Real Madrid en finale de la Youth League @Maxppp

Thomas Cordier ne prolongera pas l’aventure avec le PSG. En fin de contrat, le capitaine des finalistes de la Youth League file du côté de la Suisse. Il vient de s’engager en faveur de Lausanne-Sport en première division.

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Le latéral gauche de 20 ans a signé pour trois saisons et évoluera pour la première fois à l’étranger. Il avait été approché par le Red Star la saison passée, mais avait préféré rester et finir sa formation avec le Paris Saint-Germain.

Pub. le - MAJ le
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