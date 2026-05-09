PL : Manchester United rate le coche face à Sunderland, Brighton écrase Wolverhampton

Ce samedi après-midi, Manchester United se déplaçait à Sunderland pour le compte de la 32e journée de Premier League. Assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, les Mancuniens pointaient à la 3e place du classement. Après une victoire excitante face à Liverpool, les hommes de Michael Carrick savaient qu’ils termineraient sur le podium à la fin de cette journée dans tous les cas. De leurs côtés, les Black Cats étaient positionnés dans le ventre mou du tableau (12e), mais devaient assurer à domicile. Mathématiquement, avant le coup d’envoi, les locaux étaient encore candidats à l’Europe. Il fallait évidemment un concours de circonstances pour réaliser l’exploit. Sunderland tentait d’ailleurs de déstabiliser les Red Devils avec 10 tentatives, et eux, peinait à répondre dès les premières minutes. La première période semblait timide et aucune n’arrivait à faire la différence. Au retour des vestiaires, les deux formations se regardaient, sans prendre de gros risques. Malgré une domination locale, c’est le seul 0-0 du multiplex. United reste donc à la 3e position, tout comme Sunrderland qui stagne en étant 12e.

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Dans le même temps, Brighton (8e) défiait Wolverhampton (dernier du championnat). Sous un grand soleil, les coéquipiers de Danny Welbeck n’ont pas eu de mal face à des Wolves trop peu impliqués. De Cuyper adressait un centre pour Hinshelwood et sa tête finissait au fond des filets (1e). Puis, Dunk inscrivait le second but quelques instants plus tard (5e). En grande forme, les locaux terrorisaient leurs adversaires grâce à Minteh (83e) pour grimper à la 7e place. Enfin, Fulham, 11e avant cette journée, affrontait Bournemouth. Par ailleurs, le 6e du championnat se retrouvait à dix avant la fin de la première période suite à une violente faute de Christie. Et puisque la rencontre était très hachée, l’arbitre de la rencontre punissait aussi les locaux, réduits à dix après le tacle d’Andersen. Rayan (53e) ouvrait finalement le score pour les Cherries et inscrivait le seul but de la partie. Les deux équipes restent ainsi dans la même posture au classement.

Les résultats de 16h :

Sunderland 0-0 Manchester United

Brighton 3-0 Wolverhampton : Hinshelwood (1e), Dunk (5e), Minteh (83e).

Fulham 0-1 Bournemouth : Rayan (53e)