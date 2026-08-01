FIFA : l’UEFA part en guerre contre Gianni Infantino

Selon le Telegraph, l’UEFA est prête à lancer une motion de censure contre le président de la FIFA s’il refuse de démissionner. Les 55 fédérations membres de l’instance européenne soutiendraient cette démarche, alors que seulement 43 voix suffisent pour l’enclencher. Dans un communiqué particulièrement virulent, l’UEFA estime que la direction actuelle de la FIFA a «perdu sa confiance», en référence à la tentative d’Infantino de céder 30 % des droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés.

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L’instance présidée par Aleksander Čeferin accuse également le dirigeant suisse de ne pas avoir tenu ses promesses de transparence et de ne pas utiliser les importantes réserves financières de la FIFA au profit du développement du football mondial. La Fédération anglaise a publiquement soutenu la position de l’UEFA, tandis que la Concacaf puis la Confédération asiatique (AFC) se sont également opposées au projet, privant Gianni Infantino de la majorité nécessaire parmi les 211 fédérations membres.