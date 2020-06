Covid-19 : un joueur de l'AS Monaco positif

Les clubs français passent par une batterie d'examens avant de retrouver les pelouses. Le dépistage du covid-19 fait partie des tests imposés aux joueurs et staffs des clubs de l'hexagone. A Montpellier et à Toulouse, des cas de joueurs positifs ont été relevés ces derniers jours. Depuis le début de semaine, les joueurs de l’effectif professionnel de l’AS Monaco se soumettent à ces examens, afin d'évaluer avec précision l’état de forme et de santé de chacun. Les tests de dépistage sérologiques et PCR, visant à détecter la présence de COVID-19, ont également été conduits auprès des joueurs et du staff de l’AS Monaco.

«Ces tests ont révélé la présence de deux cas antérieurs, remontant à la période de confinement. Les deux joueurs ne sont plus contagieux et poursuivent le programme de reprise», explique le club de la Principauté, qui précise que «les tests ont également révélé un cas actif et asymptomatique. L’état de santé du joueur ne présente aucune inquiétude. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été placé en quatorzaine à son domicile et se trouve sous la surveillance du staff médical du club en lien avec les autorités sanitaires».