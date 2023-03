Mercato : le contrat totalement loufoque proposé à Lionel Messi

Lionel Messi s’amuse. Loin de la capitale, le footballeur de 35 ans a retrouvé avec joie la sélection argentine. Il a fêté le titre de champion du monde 2022 avec le public tout en recevant un bel hommage de la fédération qui a rebaptisé le centre d’entraînement de l’Albiceleste à son nom. En parallèle, l’ancien joueur du Barça a provoqué une émeute à sa sortie d’un restaurant. Hier, il a fait parler de lui en se lâchant en boîte de nuit. Bref, la Pulga, qui a marqué face au Panama, a pu se ressourcer au pays. Après un dernier amical face à Curaçao le 29 mars, il rentrera à Paris.

La MLS rêve toujours de Messi

Mais pour combien de temps ? Leo Messi est en fin de contrat le 30 juin prochain et il n’a toujours pas prolongé son contrat. Vendredi, Nasser Al-Khelaïfi lui a envoyé un message clair, ainsi qu’à Kylian Mbappé et Sergio Ramos, dans les colonnes de Marca. « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur la possibilité de les voir rester. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer, que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons.» Mais rien ne dit que Messi restera.

D’autant que la concurrence est féroce. Bien que le joueur ait exclu la possibilité de jouer en Arabie Saoudite malgré des propositions XXL, le FC Barcelone pousse toujours en coulisses pour l’accueillir comme expliqué sur notre site. De son côté, la Major League Soccer espère toujours pouvoir l’attirer dans ses filets. Récemment, certains médias ont évoqué le fait que David Bechkham et l’Inter Miami avaient proposé à Messi de devenir propriétaire d’une franchise de MLS. La semaine dernière, Don Garber, le patron de la ligue de football américaine, avait également avoué être prêt à faire des efforts pour La Pulga.

Une proposition inédite

Interrogé par The Athletic, il avait indiqué : «vous avez affaire au joueur le plus spécial de l’histoire du football. Alors quand il y a des rumeurs le liant à Miami, c’est génial. Et si cela pouvait se produire, ce serait formidable pour la MLS, ce serait formidable pour Messi et sa famille, et comme pour tout chez nous, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Si nous avons l’opportunité de le faire, ce sera en dehors des sentiers battus. Nous allons devoir structurer un accord qui va le rémunérer d’une manière que lui et sa famille attendent. Qu’est-ce que c’est ? Honnêtement, nous ne le savons pas aujourd’hui.»

Mais d’après les informations publiées par Sport ce lundi, la MLS en sait un peu plus. Le média catalan explique que la ligue de football nord-américaine est déterminée à accueillir Messi à tout prix. Pour faire face au problème que représente son salaire, les franchises ont décidé de travailler main dans la main. Ainsi, elles se sont réunies il y a environ six semaines et ont conclu que chaque club payerait une partie du salaire de l’Argentin peu importe où il jouerait. Une formule inédite et hallucinante. Il reste à voir si cela est légalement possible. Ce qui est sûr, c’est que les écuries de MLS estiment qu’elles seraient toutes gagnantes financièrement, notamment au niveau commercial, si Messi venait à signer. La balle est toujours dans le camp du joueur.

