PSG-OM : la réaction dépitée de Roberto De Zerbi

Le coup est rude pour l’Olympique de Marseille. Menés dès la 13e minute par le Paris Saint-Germain après une erreur de Geronimo Rulli, les Phocéens n’ont jamais lâché. Après un penalty transformé par Mason Greenwood, les coéquipiers de l’Anglais ont su renverser la tendance en toute fin de match. À quelques minutes du coup de sifflet final, l’OM pensait réussir à battre les Parisiens pour la deuxième fois consécutive (une première depuis 2011) et s’offrir un premier trophée depuis 2012. Malheureusement pour eux, Gonçalo Ramos et Lucas Chevalier en ont décidé autrement.

Le Portugais a égalisé au bout du temps additionnel, avant que le portier francilien fasse deux arrêts lors de la séance fatidique des tirs au but (2-2, 4-1 t.a.b.). À l’issue du match, les Phocéens ne se sont logiquement pas pressés vers les micros tendus. Ceux qui l’ont fait ont exprimé de la fierté, comme Benjamin Pavard. « Déçu parce qu’à deux, trois minutes près, on ramenait le trophée à Marseille, on méritait de gagner, on a eu beaucoup d’occasions, malheureusement ce but à la fin fait chier. Je retiens le positif de ce match, je suis très fier des joueurs, maintenant il faut se baser sur ce match pour enchaîner, je suis fier de l’équipe ». Attendu, Roberto De Zerbi est apparu sonné, mais le coach marseillais a tenu à envoyer un message d’espoir à ses joueurs.

«C’est difficile à accepter, à comprendre»

« C’est dur, on a fait un grand match. C’est difficile à accepter, à comprendre. Ça me déplait pour les joueurs, le club et les supporters parce qu’ils le méritent et pour nous, un trophée vaut énormément. Et quand vous le méritez, c’est normal de le ramener à la maison. On doit être fiers de ce qu’on a fait et dans les défaites, il faut se dire qu’il faut toujours se demander plus. Aujourd’hui encore, on n’a pas de la continuité dans nos matches », a-t-il confié au micro de Ligue 1+. Et si le scénario fou de ce match a laissé RDZ KO debout, le Transalpin a quand même trouvé un sacré motif d’espoir dans le match de ses ouailles.

« En quatre jours, on a fait le pire match de mon passage à l’OM (contre Nantes) et le meilleur ce soir. On doit toujours être l’équipe de ce soir parce que si on le fait, on peut lutter pour tout, et même aller loin en Ligue des Champions. Aujourd’hui, ils ont mieux joué que le match qu’on a gagné au Vélodrome. Ce sont les plus forts d’Europe, ils le démontrent avec les titres, mais la qualité du jeu qu’ils ont. C’est un modèle pour tous, mais aujourd’hui, mon équipe a bien fait. » De Zerbi est fier des siens, reste maintenant à savoir si ses joueurs sauront digérer cet échec frustrant au plus vite pour réagir face à Bayeux en Coupe de France et à Angers en Ligue 1.