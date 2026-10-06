Italie : la nouvelle fédération est déjà mise sous tutelle

Le Comité olympique italien (CONI) a décidé ce mardi de mettre sous tutelle la Fédération italienne de football (FIGC), conséquence d’un vice de forme lors de l’élection de Giovanni Malago à la présidence, le 22 juin dernier. L’ancien patron du CONI avait alors été élu alors qu’il ne disposait pas d’une licence à la Fédération, condition nécessaire pour pouvoir candidater. Malago perd donc son statut de président de la FIGC, mais reste immédiatement aux commandes en tant que « commissaire extraordinaire », une nomination décidée par le président du CONI Luciano Buonfiglio et approuvée à l’unanimité par le comité exécutif et le conseil d’administration.

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Sa mission sera notamment d’organiser de nouvelles élections présidentielles d’ici au 31 janvier 2027. Malago pourra de nouveau se présenter et pourrait même être l’unique candidat selon La Gazzetta dello Sport. « Il faut au moins 60 jours pour convoquer les élections, donc pas avant le 7 décembre. Il me semble que la date la plus proche envisageable est le 14 décembre. Nous ferons ces élections, nous ne perdrons pas de temps », a-t-il déclaré après sa nomination. D’ici là, il continuera donc d’assurer la gestion des affaires courantes de la FIGC.