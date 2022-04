PSG : Mauro Icardi, comment en est-on arrivé là ?

La suite après cette publicité

Comment en est-on arrivé là ? Mauro Icardi a peut-être mis fin à sa saison lors de l'échauffement du Angers-PSG disputé mercredi soir, épilogue malheureux d'une année cauchemardesque. A 29 ans, l'Argentin est désormais poussé vers la sortie avec insistance, à peine 2 ans après avoir été acheté définitivement par le Paris Saint-Germain pour un montant de 50 M€ hors bonus. Rappelez-vous à l'époque comment était considéré cet achat. Un très bon coup, au regard des performances du joueur durant son année de prêt et des tarifs pratiqués sur le marché pour les attaquants.

« 50 millions d’euros pour Icardi, ça me paraît être un bon prix pour un joueur de ce niveau qui enchaîne les buts. Je ne suis pas sûr que les autres buteurs seront vendus à ce prix-là. Ce transfert confirme peut-être que les prix vont baisser. Compte tenu de son âge, de son entente avec Neymar, Di Maria et Mbappé, qui a été assez impressionnante dès le début, ça me paraît être un bon choix », disait par exemple Christophe Dugarry en juin 2020. Icardi avait alors inscrit 12 buts en 14 titularisations en Ligue 1, était devenu une alternative plus que crédible à Edinson Cavani, et avait même forcé Thomas Tuchel à revoir son schéma tactique pour passer à un 4-4-2 lui permettant d'aligner ses « Quatre Fantastiques » (Neymar-Mbappé-Icardi-Di Maria).

Le Final 8, début de la fin

Avec son profil différent, peu mobile dans le jeu, présent dans la surface avec des appels courts et intelligents, l'Argentin offrait une complémentarité à ses compères offensifs et ne prenait pas ombrage de ne toucher que peu de ballons, tant qu'il était servi suffisamment régulièrement dans la surface. Il y avait alors peu de monde pour remettre en cause le niveau d'Icardi et le statut acquis. Mais c'est là que tout a commencé à dérailler. Peu efficace face au but durant la préparation du Final 8 de 2020 en Ligue des Champions, il a fait naître quelques doutes au point de perdre sa place au pire moment, ne jouant aucune minute de la demi-finale et de la finale de la Ligue des Champions. Le début d'une lente chute.

Devenu un remplaçant dans l'esprit de Thomas Tuchel, il est concurrencé par un Moise Kean qui fait des étincelles, par la confirmation d'un Mbappé de plus en plus axial, et perd des mois de compétition pour des blessures. Il faudra attendre le mois de janvier 2021 pour le voir briller à nouveau, sous les ordres d'un nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Il propose un mois de mars épatant avec 6 buts en 4 rencontres consécutives et sera même titulaire lors de la double confrontation face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais ses limites sont atteintes lors de l'élimination face à Manchester City, où il ne pèse absolument pas. C'est peut-être même le match qui le fait basculer sur un statut de flop au PSG malgré une année et demie finalement honorable en terme de statistiques.

Il a reconquis sa femme, pas sa place

Les rumeurs de départ s'intensifient de plus en plus à cette période, avec un retour en Italie souvent présenté comme imminent, souvent vers la Juventus Turin, parfois vers l'AS Rome. Malgré un démenti, Icardi voulait bien quitter le PSG l'été dernier, face à son déclassement sportif certain. Et le club de la capitale, déçu par son rendement dans les affiches et par sa fragilité physique, était prêt à le céder en cas d'offre satisfaisante.

Mais à la déception sportive s'est ajouté une situation personnelle délicate. Déjà épinglé pour son amour des barbecues et une condition physique incertaine, Icardi a saupoudré le tout d'une rupture conjugale avec Wanda Nara, qui gère ses intérêts (ou une partie), agrémentée de piques sur les réseaux sociaux. L'affaire a pris de telles proportions que le PSG l'a autorisé à sécher des entraînements pour régler ses problèmes personnels. Le problème sportif n'a lui pas été résolu. Donnant la sensation d'être hors de forme, avec une confiance au plus bas, il n'a plus débuté un match en tant que titulaire depuis le 31 janvier dernier (sorti à l'heure de jeu) et l'élimination en Coupe de France face à Nice.

Pataud, il rate désormais des choses simples, à l'image d'un contre terriblement mal mené contre l'OM dimanche dernier. En l'espace de deux ans, il est passé du statut de bon coup à 50 M€ à celui de flop. Aura-t-il l'occasion de reporter le maillot du PSG suite à sa blessure à la cuisse à l'échauffement mercredi soir ? Pas certain. Sa responsabilité personnelle est en tout cas clairement engagée dans cette aventure parisienne qui a finalement tourné au vinaigre.