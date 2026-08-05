LdC : le missile de Mason Greenwood pour son premier but à Fenerbahçe

Mason Greenwood n’a pas tardé à débloquer son compteur avec Fenerbahçe. L’attaquant anglais a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une superbe frappe lors du barrage de Ligue des champions face au Sturm Graz, lançant idéalement son aventure en Turquie au bout de trois matches avec le club turc…

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Greenwood’dan ceza sahası dışından jeneriklik gol!🚀⚽ pic.twitter.com/HeUN9Gig9p — TV100 (@tv100) August 5, 2026

Une réalisation précieuse dans une rencontre capitale pour la qualification en C1 (2-0). Recruté cet été après son passage à l’OM, Greenwood confirme déjà les attentes placées en lui et offre un premier motif de satisfaction à Ismail Kartal dans cette campagne européenne.