Les explications lunaires de l’oncle Luis Rubiales après les jets d’œufs

C’est une histoire délirante, celle de Luis Rubiales, l’ancien président de la fédération espagnole de football, victime de plusieurs lancés de jets d’œufs alors qu’il présentait son livre lors d’un évènement en public il y a deux jours. L’auteur des faits n’est autre que son oncle, qui s’appelle également Luis Rubiales. Après avoir été arrêté, il s’est expliqué et semble ne rien regretter.

«Je vais très bien, j’ai l’impression de revenir de quinze jours de vacances à Benidorm. Mon énergie est positive. Je suis calme, un peu fatigué, c’est tout» rapporte-t-il, alors que l’ancien dirigeant, très contesté depuis le baiser forcé à Jenni Hermoso lors de la cérémonie des récompenses de la finale de la Coupe du Monde féminine 2023, n’a pas porté plainte. «Pourquoi me poursuivrait-il en justice ? Dites-moi pourquoi ! Je comptais aussi lui jeter un sachet de ‘picos’ (des petits pains croustillants, ndlr)». Lunaire, jusqu’au bout.