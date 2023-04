OL-OM : la soirée totalement ahurissante d’Anthony Lopes

La suite après cette publicité

L’homme du match. Dimanche soir, Anthony Lopes a été au rendez-vous face à l’Olympique de Marseille. Titulaire dans les cages rhodaniennes, le portier portugais a réalisé une prestation XXL. Tranquille en début de rencontre, il a dû ensuite s’employer à de nombreuses reprises pour éviter à son équipe d’encaisser un but très rapidement. Après avoir repoussé une tentative de Jordan Veretout à la 32e, il en a fait de même face à Alexis Sanchez juste avant la pause. Mais le ballon qu’il repousse arrive sur Cengiz Ünder qui a propulsé le cuir au fond des filets (45e).

En deuxième période, Anthony Lopes a continué sur sa lancée, en multipliant les sorties et les arrêts, lâché par une défense dans le dur. Il a ainsi longtemps écoeuré l’OM. Alexis Sanchez (47e), Ünder (66e) ou encore Clauss (76e) ont tous échoué face à lui. Et finalement, il a encaissé un deuxième but dans le temps additionnel (2-1, 90e+4). Et c’est Malo Gusto qui a envoyé le ballon dans les propres filets de son gardien. Un gardien qui n’a pas eu grand-chose à se reprocher sur les deux buts phocéens. Malgré la défaite, la Rédaction FM l’a élu homme de cet Olympico avec la note de 9/10.

Un match XXL et des tensions avec les supporters

Après le choc de cette journée de L1, l’OL a tenu à féliciter son portier. «Il y a beaucoup de déception ce soir. Après, je pense qu’ils ont eu beaucoup d’occasions. Sans un grand Anthony Lopes, on perd le match (avant le temps additionnel, ndlr).» Laurent Blanc a également salué son gardien n°1. «On a fait une première période prometteuse, mais on se retrouve à 1-0 parce qu’on fait une erreur. On ne peut pas décrire ce genre de déception. On ne prend pas ce point parce qu’on ne fait pas exactement ce qu’il faut jusqu’à la dernière seconde. Anthony Lopes a été incroyable.» Dans le camp adverse, on a aussi été bluffé par le Portugais.

Leonardo Balerdi a d’ailleurs indiqué que Lopes avait été bon. Homme du match, il a aussi été l’homme de l’après-match. En effet, L’Equipe a révélé que le joueur formé à l’OL avait eu un accrochage avec une dizaine de supporters rhodaniens après le coup de sifflet final. Hors de lui, le joueur a même dû être retenu par le service de sécurité. Il est revenu à la charge quelques instants plus tard avant de regagner les vestiaires lyonnais avec la mine des mauvais jours. Un élément auquel il a été difficile de reprocher quelque chose hier soir, tant il a été bon dans le jeu et dans son état d’esprit. Mais il a tout de même été pris pour cible. Le mal est profond à Lyon.