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Italie : Thiago Motta a refusé le poste de sélectionneur

Par Kevin Massampu
1 min.
Thiago Motta sur le banc de La Spezia @Maxppp

La Fédération italienne (FIGC) a décidément exploré tous les noms possibles pour trouver le parfait sélectionneur de la Squadra. Après avoir tenté les coups Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, sans succès, le directeur sportif Paolo Maldini ainsi que son conseiller Leonardo ont contacté Thiago Motta pour prendre la succession de Gennaro Gattuso, selon le Corriere dello Sport.

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Mais d’après le média italien, l’ancien entraîneur de la Juventus et de Bologne a refusé les avances de la FIGC. Sans club depuis son départ du club bianconero en mars 2025, Motta avait été également annoncé à Lille, qui a finalement choisi un autre entraîneur italien : Davide Ancelotti. La Fédération italienne, elle, semble avoir trouvé son homme, puisqu’Andrea Pirlo est sur le point d’être nommé à la tête de cette sélection.

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