Pays-Bas : gros coup dur pour Memphis Depay avant le Mondial 2026

Le Corinthians subit un sérieux coup dur avant le début de sa campagne en Libertadores. En effet, Memphis Depay a été diagnostiqué d’une lésion musculaire de grade 2 à la cuisse droite, confirmant sa sortie polémique lors du match contre Flamengo dimanche dernier. Le club brésilien prévoit qu’il restera éloigné des terrains environ quatre longues semaines, ce qui le privera de trois journées du Brasileirão ainsi que des deux premiers matchs de la phase de groupes de la Libertadores, un manque considérable pour son attaque et pour la dynamique de l’équipe.

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Pour Memphis, cette blessure tombe également au pire moment sur le plan international. Initialement convoqué avec la sélection néerlandaise pour les amicaux contre la Norvège et l’Équateur, il devra suivre son traitement aux Pays-Bas, manquant ainsi une préparation importante avant la Coupe du Monde 2026. Privé de son meilleur buteur historique, Ronald Koeman devra composer sans lui pour ces deux rencontres, un sérieux contretemps pour l’attaque des Pays-Bas à quelques mois du Mondial.