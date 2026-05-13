Coupe d’Italie : l’Inter remporte la finale face à la Lazio

Finale de la Coupe d’Italie ce mercredi avec l’affiche entre l’Inter Milan, fraîchement Champion d’Italie, et la Lazio. Et les coéquipiers de Lautaro Martinez s’offre un doublé cette saison puisqu’ils ont parfaitement su gérer leur finale face aux Romains.

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Après le but contre son camp d’Adam Marusic, les Interistes ont fait le break dans la foulée grâce à l’inévitable Lautaro Martinez pour son 23e but de la saison. Le score ne bougera plus. L’Inter termine donc sa saison par un doublé. La première année sur le banc de Cristian Chivu aura été très encourageante.