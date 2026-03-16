Toifilou Maoulida victime d’un malaise en plein match

Depuis sa retraite sportive, Toifilou Maoulida ne s’est jamais vraiment éloigné du football. Passionné, l’ancien attaquant de Montpellier, Rennes ou encore de Marseille s’est reconverti en tant qu’entraîneur. Coach des U17 Nationaux du FC Metz, l’ancien goleador du RC Lens officiait ce dimanche à Torcy pour une rencontre de championnat. C’est alors qu’un triste événement est survenu.

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Se sentant mal avant la mi-temps, le technicien de 46 ans a fait un malaise. Le match a été suspendu comme l’a expliqué un dirigeant de Torcy, contacté par les médias : «juste avant la mi-temps, il s’est mis au sol. Il était conscient mais avait du mal à parler. Il n’y a pas eu de problème cardiaque qui nécessitait une prise en charge rapide. Les pompiers l’ont pris en charge et l’ont transporté à l’hôpital. Le délégué a préféré logiquement mettre fin à la rencontre.» Le FC Metz a simplement avoué que son entraîneur avait été pris en charge par les médecins, sans donner plus d’indications sur son état de santé.