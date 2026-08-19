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Le Stade Brestois fait signer Romain Cagnon

Par Maxime Barbaud
1 min.
Romain Cagnon avec Créteil @Maxppp

Le départ de Grégoire Coudert pour Burnley oblige le Stade Brestois à compléter son équipe de gardiens de but. Le club de la cité du Ponant vient d’annoncer la signature de Romain Cagnon. Celui-ci était libre de tout contrat depuis son départ du Poiré-sur-Vie il y a un an.

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Le portier de 29 ans a été formé à Rennes avant de passer par l’OM puis Lorient sans jamais goûter à un match professionnel. Il a ensuite évolué à Créteil entre la N2 et la Ligue 3 avant de rejoindre Martigues puis le Poiré-sur-Vie. Il a signé pour une saison et venait de participer au stage de l’UNFP. Si Egil Selvik sera le titulaire, Cagnon se disputera le poste de doublure avec Noé Poillion.

Pub. le - MAJ le
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