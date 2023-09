Liverpool a identifié le successeur de Jürgen Klopp

Au sortir d’un exercice 2022-23 décevant, Liverpool et Jürgen Klopp parviennent pour le moment à rectifier le tir. Depuis la reprise du championnat d’Angleterre, les hommes du technicien allemand restent invaincus et en embuscade derrière le leader, Manchester City. De plus, le club de la Mersey a soigné son entrée en Ligue Europa en disposant du LASK Linz (3-1). Alors que la saison suit son cours, l’avenir de Jürgen Klopp à la tête des Reds est remis au goût du jour par la presse britannique.

Lié aux Reds jusqu’en juin 2026, l’Allemand n’envisage pas de quitter son poste. Preuve à l’appui avec son refus de reprendre les commandes de l’équipe d’Allemagne suite au licenciement d’Hansi Flick à la mi-septembre. Toutefois, l’ex-coach du Borussia Dortmund pourrait s’en aller si sa formation rencontrait les mêmes difficultés que la saison passée. Ainsi, The Mirror nous informe que Liverpool a réfléchi en coulisse à l’après-Klopp et aurait coché le nom de Xabi Alonso. Auteur d’un début d’exercice séduisant avec le Bayer Leverkusen (co-leader de Bundesliga avec le Bayern Munich), l’Espagnol est l’un des entraîneurs les plus en vogue en Europe et a même dernièrement été annoncé comme le digne héritier de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Ce qui pourrait compliquer les affaires des pensionnaires d’Anfield…