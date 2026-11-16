Yassine Benzia a retrouvé un club en Asie
Nouvelle destination pour Yassine Benzia ! À 32 ans, l’international algérien va découvrir un nouveau championnat en s’engageant avec le Buriram United, en Thaïlande. Sans club depuis son départ d’Al-Fayha, en Arabie saoudite, en juin dernier, le milieu offensif a choisi de poursuivre sa carrière en Asie. Il rejoint ainsi une formation actuellement cinquième de Thai League et engagée en Ligue des champions asiatique.
Formé à l’Olympique Lyonnais, puis passé par Lille et Dijon, Benzia a multiplié les expériences à l’étranger ces dernières années. Après la Turquie, où il a porté les couleurs de Fenerbahçe et Hatayspor, la Grèce avec l’Olympiakos, puis l’Azerbaïdjan avec Qarabag, l’Algérien ajoute donc un nouveau pays à son CV. Un véritable tour du monde footballistique pour le joueur de 32 ans, qui tentera désormais de s’imposer sous ses nouvelles couleurs thaïlandaises.
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