Mercato : le Barça tient une nouvelle piste offensive

Le FC Barcelone est d'attaque. Malgré quelques soucis financiers, les pensionnaires du Camp Nou sont déterminés à offrir des renforts de choix à Xavi afin de concurrencer le Real Madrid et retrouver les sommets en Ligue des Champions. De quoi satisfaire l'entraîneur blaugrana qui a établi une priorité, à savoir recruter une pointure pour occuper le poste de numéro 9. Un message bien entendu par sa direction qui s'active en coulisses pour lui offrir un attaquant.

Si les Culés ont tenté le coup pour Erling Haaland, inatteignable financièrement, ils se sont vite positionnés sur Robert Lewandowski. En fin de contrat dans un an au Bayern Munich, l'avant-centre de 33 ans a été sensible à l'appel du pied du Barça. En privé puis publiquement, il a fait savoir qu'il ne comptait pas prolonger avec les Bavarois et qu'il souhaitait s'en aller après huit années de bons et loyaux services. Le Polonais a ainsi employé la manière forte pour faire connaître sa position. Malgré cela, les Allemands restent fermes.

Un profil qui plaît au Barça

Et même si Lewy, qui voudrait sécher la reprise, a calmé le jeu hier, la guerre est déclarée. Ce qui ne fait pas les affaires du Barça, qui a fait de Lewandowski sa cible n°1. Mais face à ces évènements, les Catalans sont inquiets et explorent d'autres pistes au cas où l'attaquant polonais ne viendrait pas. Sport révèle ainsi que Gerard Moreno (30 ans) est dans la liste du Barça. Il possède toutes les qualités que Xavi recherche, à savoir un joueur de haut niveau avec les qualités de finisseur pour faire la différence devant.

Auteur de 13 buts et 7 assists cette saison, le joueur sous contrat jusqu'en 2027 est donc apprécié par Xavi et le Barça et vu comme une bonne alternative à Lewy. Le club ibérique pense avoir ses chances dans ce dossier puisque Villarreal jouera la Ligue Europa Conférence l'an prochain alors que les Culés, eux, seront en C1. Un projet sportivement intéressant donc pour l'Espagnol qui possède une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Mais Sport précise que Villarreal pourrait le laisser filer pour 40 millions d'euros. Soit le prix que le Barça est prêt à mettre sur Lewy. Les Catalans devront toutefois vite se décider car l'Atlético de Madrid est aussi sur le coup.