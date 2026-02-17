Yan Diomandé a recalé Chelsea

Révélation en Bundesliga du côté du RB Leipzig (9 buts et 6 passes décisives en 24 matches), l’ailier ivoirien Yan Diomandé (19 ans), s’impose parmi les meilleurs à son poste. Celui qui a été quart de finaliste de la CAN 2025 s’est révélé en Europe depuis un an et son arrivée à Léganés en provenance des États-Unis. Dans un entretien pour Bild, il a confié qu’il a été suivi par Chelsea et a recalé le club londonien.

«Beaucoup de gens m’ont dit que je devais absolument jouer pour Chelsea. Alors j’ai tout arrêté et j’ai pris ma propre décision. Je connaissais le président de Leganés ; il m’avait aidé pour mon arrivée aux États-Unis. Soudain, je me suis retrouvé face à un choix : Leganés ou Chelsea ? C’était risqué, mais heureusement, c’était la bonne décision. Je pense que la patience est très importante dans le football. Ce n’est pas toujours qu’une question d’argent. Si on joue bien, ça viendra naturellement. Je suis jeune ; j’ai besoin de jouer pour augmenter ma valeur sportive, pour progresser. Et je ne pourrais pas faire ça en restant sur le banc» a-t-il ainsi confié.