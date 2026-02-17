Menu Rechercher
Commenter 4
Bundesliga

Yan Diomandé a recalé Chelsea

Par Aurélien Macedo
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Révélation en Bundesliga du côté du RB Leipzig (9 buts et 6 passes décisives en 24 matches), l’ailier ivoirien Yan Diomandé (19 ans), s’impose parmi les meilleurs à son poste. Celui qui a été quart de finaliste de la CAN 2025 s’est révélé en Europe depuis un an et son arrivée à Léganés en provenance des États-Unis. Dans un entretien pour Bild, il a confié qu’il a été suivi par Chelsea et a recalé le club londonien.

La suite après cette publicité

«Beaucoup de gens m’ont dit que je devais absolument jouer pour Chelsea. Alors j’ai tout arrêté et j’ai pris ma propre décision. Je connaissais le président de Leganés ; il m’avait aidé pour mon arrivée aux États-Unis. Soudain, je me suis retrouvé face à un choix : Leganés ou Chelsea ? C’était risqué, mais heureusement, c’était la bonne décision. Je pense que la patience est très importante dans le football. Ce n’est pas toujours qu’une question d’argent. Si on joue bien, ça viendra naturellement. Je suis jeune ; j’ai besoin de jouer pour augmenter ma valeur sportive, pour progresser. Et je ne pourrais pas faire ça en restant sur le banc» a-t-il ainsi confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Premier League
Leipzig
Chelsea
Yan Diomandé

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leipzig Logo RB Leipzig
Chelsea Logo Chelsea FC
Yan Diomandé Yan Diomandé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier