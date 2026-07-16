Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry dément une énorme fake-news après France-Espagne

Après l’élimination des Bleus contre l’Espagne lors des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, Thierry Henry a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. La raison ? L’ancien attaquant d’Arsenal souhaitait mettre fin à des rumeurs totalement infondées, alors que de nombreux médias avaient relayés le fait qu’il aurait qualifié la performance des Bleus de honteuse, pointait un manque de courage et de fierté et déplorait des leaders qui se sont cachés. Une déclaration totalement fausse…

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«Il fallait que je mette un terme à certaines rumeurs et aux choses qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de ce que j’aurais dit sur l’équipe de France. C’est trop facile de mettre le visage de quelqu’un et d’y ajouter des citations sans la vidéo de ce que la personne a réellement dit. C’est trop facile de tromper les gens. Faites vos propres recherches! On est en 2026… Beaucoup de gens inventent des histoires donc s’il vous plaît, encore une fois, avant de retweeter ou de reposter des choses et d’en débattre, vérifiez si c’est vrai», a ainsi déclaré l’ex-international français. Voilà qui est dit !