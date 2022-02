AC Milan : Pierre Kalulu rêve des Bleus

En grande forme ces dernières semaines avec l'AC Milan, où il a mis tout le monde d'accord en palliant avec brio la blessure de Simon Kjaer, Pierre Kalulu n'est qu'à l'aube de sa carrière ambitieuse. Au cours d'un entretien accordé à Eurosport, le polyvalent défenseur formé à l'OL a par exemple confirmé vouloir s'inscrire dans la continuité à Milan pour y faire de bonnes choses. Le natif de Lyon a surtout évoqué ses ambitions internationales, avec les Bleus bien ancrés dans un coin de sa tête, même s'il ne veut pas griller les étapes.

« Les Bleus, c'est forcément un rêve. On parle de l'équipe championne du monde, avec de grands joueurs... Quand tu es un jeune joueur, c'est forcément quelque chose qui fait partie de ton ambition. Tu as envie d'évoluer à ce niveau-là et de toucher l'élite. Mais je pense que ça passe par de bonnes performances, déjà avec Milan, puis de boucler la qualification avec les Espoirs. Si ça venait à arriver, c'est que j'aurais fait une bonne saison avec Milan. Ce serait une récompense du travail fourni », a ainsi confié Pierre Kalulu à nos confrères. Il sait ce qu'il lui reste à faire.