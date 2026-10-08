La liste folle des stars du foot encore libres !

C’est certainement le dossier qui anime les dernières heures du côté de l’Espagne. Libre depuis cet été et son départ du Real Madrid, Dani Carvajal (34 ans) est proche de rallier Getafe. Si le latéral droit est séduit par le projet proposé par l’équipe de José Bordalas et qu’il est prêt à une baisse salariale, cela bloque du côté des instances. Reste à savoir si ce dossier ira au bout et si le sextuple vainqueur de la Ligue des Champions rejoindra un nouveau club. D’autres joueurs très connus sont également sans contrat.

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Si Pedro (39 ans) ne fait plus partie de cette liste puisqu’il a pris sa retraite quelques semaines après la fin de son contrat avec la Lazio, Sergio Ramos (40 ans) n’a pas encore pris cette décision. Légende du Séville FC et du Real Madrid, le défenseur central espagnol est disponible depuis janvier dernier et un passage d’un an du côté de Monterrey. Avec les Rayados, il s’est montré performant, mais n’a pas choisi de projet depuis. Il a tenté de racheter le Séville FC, mais cela n’a pas abouti. Si on peut s’imaginer une retraite imminente, Sergio Ramos n’a pas encore pris sa décision.

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Plusieurs stars françaises sans club

Du côté de nos Français, il y a de jolis noms, à commencer par Paul Pogba (33 ans). Après six petites apparitions avec Monaco pour seulement 115 minutes de jeu, le milieu de terrain a résilié son contrat avec les Asémistes. Depuis, quelques intérêts du Golfe ou de la Major League Soccer, mais rien de très concret pour La Pioche. Karim Benzema (38 ans) se retrouve également dans cette situation. L’attaquant français sort de quelques mois à Al-Hilal où il a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives en 16 matches. De quoi montrer qu’il peut être encore compétitif même s’il n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Malgré la rumeur d’un retour à l’Olympique Lyonnais qui ne s’est pas concrétisée, le Ballon d’Or 2022 se cherche toujours un nouveau défi. Petit trou dans la carrière d’Anthony Martial (30 ans) avec ces quelques semaines d’inactivité suite à son expérience à Monterrey. L’ancien joueur de Manchester United a été lié à deux clubs de Ligue 1 dont Lorient, mais n’a pas encore rebondi.

Celui qui a été son coéquipier chez les Red Devils, Jadon Sancho (26 ans), est également libre. Proche de Palmeiras, refusé par le FK Krasnodar, l’ailier anglais est toujours en attente. Il y a quelques mois, il était vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa. Autre joueur anglais, Raheem Sterling (31 ans) a également eu des options françaises après son départ du Feyenoord. Le Havre a notamment décliné et le joueur passé par Liverpool, Manchester City et Chelsea n’a pas encore trouvé son bonheur. Christian Eriksen (34 ans) est disponible depuis peu. Quittant Wolfsbourg le 23 septembre suite à un accident cardiaque, le milieu danois veut retrouver la compétition, mais doit d’abord se rétablir. Renato Sanches (29 ans) dont le contrat avec le Paris Saint-Germain a été résilié début septembre a des options au Brésil. Nous vous avons révélé des intérêts des Corinthians et de Sao Paulo. Toujours ouvert à un défi suite à sa fin de contrat du côté de Galatasaray, Mauro Icardi (33 ans) a été lié du côté de la Lazio, mais n’a pas rejoint le club romain. L’ancien du Paris Saint-Germain reste à l’affût d’une opportunité.

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Enfin, d’autres n’ont toujours pas de club. C’est le cas de Tanguy Ndombélé (29 ans) après la fin de son contrat à Nice. Les internationaux portugais Raphaël Guerreiro (32 ans) et Ricardo Pereira (33 ans) n’ont pas encore rebondi après leurs expériences au Bayern Munich et à Leicester. Les Italiens Francesco Acerbi (38 ans) et Matteo Darmian (36 ans) n’ont pas signé ailleurs depuis la fin de leur aventure à l’Inter Milan. Le dernier cité semble toutefois proche de Bologne. Joselu (36 ans) est sans club depuis sa pige de deux ans à Al-Gharafa. Néanmoins, il devrait signer du côté d’Al-Sailiya, toujours au Qatar. Oleksandr Zinchenko (29 ans) n’a pas rebondi après l’Ajax Amsterdam, Romain Saïss (36 ans) sort de son expérience à Al-Sadd quand Wilfried Zaha (33 ans) cherche une suite à sa carrière après la fin de son contrat avec Galatasaray. Enfin, Adnan Januzaj (31 ans) n’a pas encore retrouvé de club après son passage au Séville FC.